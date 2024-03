Lotte reddede pige fra frygtelige tanker: - Gør mig så lykkelig

For Lotte Vett, der er frivillig i Børns Vilkår, er dagens indsamling til fordel for børns ve og vel utrolig vigtig. Hun er nemlig til dagligt lærer og kan se og mærke, hvor meget der er brug for hjælpen.

- Jeg oplever, at jeg i min profession har alt for lidt tid til at være der for de unge på de måder, som de har brug for.

I Lotte Vetts frivillige arbejde som hjemmerådgiver i Børns Vilkår har hun mærket, hvor stor forskel bare det at lytte til de unge kan gøre.

Et eksempel er en ung pige, som hun havde en samtale med.

- Hun angav emnet som selvskade og selvmord. Vi har en ekstraordinær lang samtale den aften og jeg er simpelthen så stolt og imponeret over de ressourcer hun fandt. Fordi inden aftenen var gået, havde hun fundet nye redskaber til at håndtere sine tanker om selvskade, og hun gav udtryk for, at hun havde haft en rigtig god aften. Det gør mig simpelthen så lykkelig.

Dagens landsindsamling til fordel for Børns Vilkår slår rekord med over 16.000 indsamlere.