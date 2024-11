Louise laver pakkekalendere til trængte familier

Beredskabet og Fyns Politi har arbejdet målrettet de sidste to døgn. Den savnede person er nu fundet - desværre ikke i live.

Fyns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at personen blev fundet klokken 19 torsdag aften.

Der er tale om en belgisk mand på 53 år.

Politiet og beredskabet har arbejdet på at finde den savnede person siden tirsdag aften klokken 18, da en silo ved Flemløse Biogas faldt sammen.

Redningsarbejdet blev besværliggjort af, at taget på siloen var under støbning, da det faldt sammen. Det vil sige, at betonen var ved at hærde. Derfor krævede det særlig redskaber at arbejde sig igennem betonen.

I alt har tre mennesker mistet livet i forbindelse med ulykken i Flemløse.

Udover den belgiske mand har også to rumænske statsborgere mistet livet.

Fyns Politi oplyser, at de i samarbejde med relevante myndigheder vil fortsætte efterforskningen af årsagen til ulykken, men for nuværende har vi ikke yderligere til dette.