Lykke på højskolerne: - Vi er klar til at give den gas

Sent onsdag aften blev regeringen og Folketingets partier efter mere en ti timers forhandling enige om en udvidelse af fase 2 af genåbningen af Danmark.

Torsdag vågnede næsten 6.000 unge mennesker op til en glædelig besked: 27. maj bliver det igen muligt at vende tilbage til højskolehjemmet, til den blå højskolesangbog, fællesspisning og social samvær.

En følelse, der er svær at beskrive for eleverne på Ryslinge Højskole.

- Jeg er bare utroligt glad. Jeg synes virkelig, det er dejligt, at vi skal tilbage. Jeg har jo ikke tænkt på andet end højskolen de sidste mange uger, siger 22-årige Thorvald Væver Jensen, der er teaterelev på Ryslinge Højskole.

Et kæmpe savn

Kun tre uger nåede Thorvald Væver Jensen og de andre elever at have på højskolen i Ryslinge, men alligevel nåede der at blive skabt stærke venskaber.

- I de uger nåede jeg at knytte utroligt tætte venskaber og rykkede mig fagligt. Det var så intense og koncentrerede dage, at hver dag talte. Og derfor tæller hver dag også, når vi kommer tilbage, fortæller han.

8. maj fik landets højskoleelever den nedslående besked om, at de skulle vente yderligere en måned, før de kunne vende tilbage til deres elskede højskolehjem, mens efterskoleeleverne måtte vende tilbage.

- Vi havde jo noteret os, at det ville blive den 8. juni, og det troede vi ikke, der ville blive rykket på. Men vi blev heldigvis tænkt ind, og det er da en kæmpe følelse af lettelse, siger Helge Andersen Lund, der er forstander for Ryslinge Høj- og Efterskole.

Han deler samme holdning som sin elev; alle dage tæller.

- Vi har slet ikke tænkt, om vi ikke skulle åbne igen, også selvom de (højskoleeleverne, red.) ikke har lang tid tilbage. Vi er bare glade for at åbne, understreger forstanderen.

Erfaringer fra efterskolen

Selvom det er meldt ud, at højskolerne er på listen over de dele af landet, der igen må åbne op, er der ikke udstukket retningslinjer specifikt for højskolerne endnu. Men Ryslinge Højskole deler grund med Ryslinge Efterskole, hvor eleverne har været tilbage på skolen siden 18. maj.

- Vi er jo i fuld gang med efterskolen, hvor vi har fået nogle gode erfaringer. Dem skal vi nok have indarbejdet i højskolens rutiner, siger Helge Andersen Lund.

På efterskolen er eleverne inddelt i familiegrupper, hvor kravet om en meters afstand ikke gælder. Til gengæld skal de også både spise og bo med de andre elever fra "familien", og skal holde afstand til de resterende kammerater på skolen.

- Det kan give konsekvenser for undervisningen, hvis det skal foregå i lignende familiegrupper. Man kunne også forestille sig, at vi danner en lukket cirkel, hvor højskolerne ikke må forlade skolen, før vi slutter forløbet. Jeg kan forestille mig begge scenarier, forklarer forstanderen.

Også højskoleeleverne er klar over, at det bliver en anden måde at være højskole på, end den de nåede at kende inden nedlukningen.

- Selvfølgelig er det et vigtigt element at være tæt på hinanden, men bare det at være i hinandens nærvær, også selvom det er på afstand, og kunne kigge hinanden i øjnene betyder meget. Det opvejer det, siger Thorvald Væver Jensen, der er med på, at der vil være restriktioner.

Mennesker har brug for at mødes

Thorvald Væver Jensen var tilmeldt den linje, der hedder "actors studio", hvor han, sammen med de andre på linjen, arbejdede med klassisk teater.

I begyndelsen af coronanedlukningen forberedte eleverne sig på en forestilling, men da nedlukningen blev forlænget, var der svært at holde ved. I stedet fik eleverne forskellige andre opgaver, de kunne arbejde med på en mere personlig og frivillig basis.

- Højskolen har været god til at give os noget at arbejde med gennem hele forløbet. Og corona har jo bare givet os en anden form for højskole, som også har givet et fællesskab, siger Thorvald Væver Jensen.

Også højskolekammeraterne har han haft god kontakt til under hele forløbet, men alligevel kan han ikke vente med at være tilbage og have kontakt med dem i virkeligheden frem for gennem en videochat.

- Det bedste bliver at komme tilbage og mærke både sted og stemning, for det er en meget unik følelse at være på højskole. På anden eller tredje dag fik jeg sådan en følelse af at være hjemme, og den glæder jeg mig til at komme tilbage til, forklarer den henrykte højskoleelev.

Selvom både forstander og elever er glade for at kunne vende tilbage 27. maj, skal man ikke glemme, at to måneder er taget ud af deres ophold. Derfor har flere elever valgt at bruge de penge, som hjælpepakkerne har sørget for, at de får tilbage, på at tage endnu et ophold i efteråret.

Én af dem er Thorvald Væver Jensen.

Læs også Overrasket over straksåbning: - Vi kunne i realiteten låse porten op nu

- Jeg er slet ikke færdig med Ryslinge. Og selvom det bliver et andet ophold, så er jeg sikker på, at det bliver godt.

Tilbage er der bare en kæmpe glæde for i det mindste at kunne få en lidt længere afslutning på forårets højskoleforløb.

- Når vi begynder på noget, så vil vi gerne have en afslutning på det. Så vi går i gang med møder nu og gætter os lidt frem til, hvordan vi skal have højskole. Vi er i hvert fald klar til at give den gas, med det, der skal til, siger Helge Andersen Lund.