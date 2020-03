Lyngvilds kirkekunst: - Det kan han godt lave noget mere af

Der var både klapsalver og en lille tåre under fredagens fernisering på Jim Lyngvilds syv fotostater til Faaborg Kirke. TV 2/Fyn Event havde indbudt en flok fynboer til at være de første til at opleve Lyngvilds bud på moderne kirkekunst. Ville billederne være provokerende, overraskende eller bare ligegyldige?

De første reaktioner faldt prompte:

- Det er fantastisk. Det er så flot og fængende. Man føler jo næsten, at man kan røre ved stoffet. Det er så levende. Det kan han godt lave noget mere af, siger Ole Hansen og Karin Strandberg.

Mor og datter er taget i kirke for at se de nye værker.

- Jeg kan godt lide, at jeg kan se på billedet, hvad det er. Det kan godt godt knibe med den gamle kunst, synes jeg. Der kan man godt sidde og rafle om, hvad det forestiller, men det skal man ikke her. For min skyld må det godt gå endnu længere, så de har nutidig påklædning på, men det er måske for stort et spring. Jeg synes, at det er virkeligt godt, siger Stella Storgaard fra Gudme.

Menighedsrådsformand Thomas Ingemansen er model på billedet, hvor Jesus tages ned af korset. Foto: Signe Ryge

Camilla Eriksen fra Svendborg har fulgt Jim Lyngvild gennem 10 år og er asetro ligesom Lyngvild selv.

- Det kom lidt bag på mig, at han skulle lave billeder til en kirke, så jeg var spændt på at se, hvordan han ville sammenligne asetro og kristendommen, men jeg synes, at han har fået lighederne rigtigt godt frem. Hvis nogen kan gøre det, så er det faktisk ham, siger Camilla Eriksen

Horen stenes med mobiler

På et af billederne har Jim Lyngvild fortolket den bibelske scene "Horen stenes". Han har indsat et lesbisk par, som filmes med mobiltelefon. Det er Lyngvilds måde at skabe en direkte forbindelse fra Bibelen og til nutidens stening: Udskamning på sociale medier.

- Det giver god mening at have mobiltelefoner med, for der kører så mange billeder rundt, og jeg håber, at folk vil tænke over det. Det giver en god relation til nutiden. Lad os kalde en spade for en spade, siger Camilla Eriksen.

Stella Storgaard og Camilla Eriksen, mor og datter, er taget i Faaborg Kirke for at se Jim Lyngvilds bud på moderne kirkekunst. Foto: Signe Ryge

En tåre i øjenkrogen

Også for Jim Lyngvild selv var det en særlig dag. Det er første gang, han oplever fotografierne i deres fulde størrelse - og ikke mindst første gang, at han ser dem på rette sted, nemlig i kirkerummet. Desuden gjorde det indtryk at høre på de positive kommentarer fra gæsterne.

- Jeg stod faktisk flere gange og var ved at græde. I kunne godt se en lille tåre i øjenkrogen. Lige præcis kirkerummet er meget privat for folk. Det er her, hvor de er blevet døbt eller konfirmeret. Og at de ikke siger til mig, at jeg har ødelagt deres hellige sted, men i stedet har givet det en ny dimension - det er simpelthen det største, man kan opnå, siger Jim Lyngvild og fortsætter:

- Jeg ser ikke mig selv som kunstner, men som historiefortæller. Så jeg har fortalt en ny historie om Faaborg Kirke, og hvis andre har lyst til at komme ind og dele den historie, så bliver jeg glad, siger Jim Lyngvild.

Jim Lyngvild fortæller om baggrunden for de nye billeder, som han har skabt til Faaborg Kirke.

Jim Lyngvild kan forståes af de unge

Sognepræst Marianne Skovmand fra Nyborg har været sparringspartner for Jim Lyngvild i arbejdsprocessen. Hun har lyst til at fylde en bus med alle sine konfirmander og tage dem med til Faaborg Kirke for at se Lyngvilds billeder. De har nemlig en nutidig tilgængelighed, som vil appellere til de unge, mener hun.

- Jeg synes, at billederne bidrager med aktualitet og nærvær. Det er helt almindelige mennesker med ar og tatoveringer. Der er i dén grad brug for den slags kunst i kirkerne nu, for vi har brug for at fortælle alle de her gode historier fra Bibelen på en måde, så det er til at forstå for de unge. Her har vi brug for en som Jim Lyngvild, siger Marianne Skovmand

Et af de fotografier fra Jim Lyngvilds hånd, som nu pryder Faaborg Kirke. Foto: Jim Lyngvild

En altertavle-overraskelse

Jim Lyngvild havde en overraskelse til Faaborg Kirke. Aftalen lød på at komme med seks fotostater, men i al hemmelighed havde Lyngvild også lavet sit bud på et billede, som - i en periode - kan erstatte den nuværende altertavle. Den alternative altertavle fik dog ikke lov til at komme op og pryde alteret, i hvertfald ikke i første omgang. Men i de kommende måneder vil menighedsråd, præster og provst Lars Jonssen overveje, om den lyngvildske version af korsfæstelsen skal op og hænge.

Jim Lyngvild er i al hemmelighed kommet med sit bud på en alternativ altertavle. Foto: Signe Ryge

