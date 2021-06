'Mærk dig selv': Nyt museum vil sætte sanserne i sving

Således bliver der god mulighed for gennem lyde, lysdesign, stemninger og fortællinger at opleve, hvordan mennesket til alle tider er blevet påvirket af naturen.



En af ambitionerne med det nye museum, er at få langt flere til at bruge naturen mere. Det skal ved inspiration på museet til egne ture eller på ture med museets guider.



- Vi har jo rigtig mange formidlingstilbud ude i det fri, og det vi gerne vil med det her sted er at skabe et udgangspunkt for turene udenfor, forklarer Mette Broch Jacobsen, der er museumsinspektør på Øhavsmuseet.

Udstillingen fokuserer på fem tidsaldre, som skal mærkes på egen krop. Det foregår ved forskellige sanseelementer. For eksempel er der er en station, hvor gæsterne skal forsøge at se, om de kan snuse og mærke sig frem til både følelsen og lugten af bark.

Mette Broch Jacobsen håber, at de forskellige landskaber, og det store fokus på sanser, kan være med til at gøre de besøgende klogere på både historie og natur.

- Vi er godt klar over, at vi har valgt en lidt anderledes vej til at fortælle kulturhistorie. Vi har valgt at kombinere nogle ting, man måske ikke helt plejer. Men tanker er egentlig, at man skal kunne mærke, at man selv bliver påvirket af naturen, og at det måske giver en nemmere vej tilbage i historien, siger hun.

Du vil finde ind til dig selv

Museet bruger ord som "magisk verden", og at du vil finde ind til dig selv og opdage, at du er del af noget større, hvor alt er forbundet.



På grund af covid-restriktionerne er det ikke muligt bare at slå dørene op og bare lukke alle ind, men det tager anskuer museets direktør Peter Thor Andersen fra en positiv vinkel:

- Derfor kan jeg nu glæde mig til en hel åbningsuge, hvor vi over hele fire arrangementer inviterer indenfor i vores allerførste særudstilling.

Således skal der bestilles billet på forhånd, så det er muligt for museet, at styre, hvor mange der er lukket ind.

Det nye Øhavsmuseum er samtidig det første besøgscenter for Geopark Det Sydfynske Øhav.