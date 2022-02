Marco er død: - Han sov stille ind i sin mors arme

Derfor måtte forældrene nøjes med at tilbringe halvanden time tre gange om ugen med sønnen.

Da TV 2 Fyn dækkede sagen om Marco sidste sommer, vakte det opsigt, da en lang række læsere og politikere mente, det var urimeligt, at forældrene ikke kunne se og være mere sammen med deres søn, når han var uhelbredeligt syg.



Fik mere tid med deres søn

For to uger siden fik forældrene at vide fra lægerne på Odense Universitetshospital, at det nu ville gå stærkt med deres dødssyge søn. De fik derfor lov til at være sammen med ham to gange om dagen i cirka 45 minutter. Det blev efterfølgende sat ned til én gang om dagen.

- De sidste 14 dage har været rigtig hårde at komme igennem, skriver forældrene på Facebook.