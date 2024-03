Med tre tøjdyr i kufferten rejste han til USA for at udleve pædofil drøm - nu tilstår han alt

En 59-årig dansk mand rejste sidste år til Californien med en drøm om at udleve sine pædofile lyster. Men han blev fældet af en undercover-agent, og har nu indgået en aftale som sender ham 10 til 14 år i fængsel.

Det skriver Berlingske, som har fået fat i dokumenter, der bekræfter aftalen. TV 2 Fyn har ligeledes fået adgang til den 11 sider lange aftale, som manden har indgået med anklagemyndigheden. Dokumenterne afslører en række detaljer om sagen, der ikke har været fremme i offentligheden før nu.

Manden, som har levet en tilværelse som musikproducer på Midtfyn, blev anholdt 11. juli sidste år, efter rejsen fra København til californiske Fresno.

Han har tidligere nægtet sig skyldig, men i sidste uge tilstod han sine forbrydelser til gengæld for en aftale om, at et tiltalepunkt om planlægning af misbrug af en mindreårig frafalder.

Dermed risikerer han ikke længere fængsel på livstid, men derimod op til 14 års fængsel.

Den 59-årige søgte efter et sted at udleve sine pædofile fantasier på en hjemmeside i en mørk afkrog af internettet. Her kom han i kontakt med en kvinde, som tilsyneladende havde forståelse for mandens særlige behov.

På siden skrev han, at han var professionel musikproducer, sangskriver og pædofil.

Kvinden udgav sig for at have en syvårig datter, hvilket passede danskeren godt.

Kvinden eksisterede dog ikke i virkeligheden, men var en amerikansk undercover-agent, som lokkede den 59-årige i en fælde.

Rejste 8.787 kilometer

Efter en rejse på 8.787 kilometer fra København til Fresno ankom den fynske musikproducer med tre tøjdyr til den syvårige i bagagen. Han havde undervejs ikke fattet mistanke, og havde længe holdt dialogen i gang med kvinden på det krypterede beskedtjeneste Telegram.

Men han havde dårligt afhentet sin bagage i terminalen, før han blev anholdt. Under flyveturen var der nemlig blevet rejst tiltale mod ham, så politiet stod klar til at lægge ham i håndjern den 11. juli sidste år.