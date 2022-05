Mekanikerlærlinge netværker på Egeskov Slot - Det styrker helt vildt

Tirsdag samlede AutoMester over 100 unge mekanikerlærlinge på Egeskov Slot på Fyn til en oplevelsesrig dag med lærlingene i fokus.

Formålet med dagen er at gøre det mere attraktivt at uddanne sig i autobranchen og at danne et netværk for de unge.

- Man får et meget bedre netværk på tværs af landet. Jeg sidder sammen med nogle fra alle mulige steder i landet, siger Matis Hedemand, der er mekanikerlærling fra Otterup.

De unge kommer fra hele landet, og de kender ikke hinanden allesammen. Men ved at lade dem quizze i hold om Egeskov biler og motorcykler får de mulighed for at få nye kontakter, de kan bruge fremadrettet.



Det ser Jonas Kristensen fra Verninge autoværksted også som en stor mulighed.

- Jeg tænker, at det styrker helt vildt, det her. Du møder jo andre lærlinge. Og hvis du en dag skulle stå uden arbejde, så kan du prøve at høre dit netværk. Det er jo tit og ofte derigennem, du får arbejde, fortæller mekanikerlærlingen.

Og en anden vigtig pointe med at lade de mange lærlinge mødes er, at de skal opdage, at de ikke er alene, selvom de måske er yngste mand på værkstedet til daglig.

- Vi vil gerne investere i fremtidens mekanikere. Hos AutoMester mener vi, at der ikke bliver gjort nok for unge mekanikerlærlinge i branchen, så derfor samler vi for andet år i træk de unge til årets Young Mechanics CLUB-begivenhed, siger AutoMesters kædechef Jan Ankersen.

Mekanikerfaget blev der for nyligt dystet i ved DM i SKills, der er en konkurrence for studerende på landets erhvervsskoler. Her var den eneste kvindelige deltager, der skulle dyste i vejgodstransport, fra Fyn.