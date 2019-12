Midtfyn: Greenpeace-protest ved Danmarks største slagtesvinestald

Miljøorganisationen Greenpeace demonstrerer tidligt torsdag morgen mod en 156 meter lang og cirka 9.500 kvadratmeter stor svinestald, der er under opførelse ved den lille midtfynske landsby Heden.

Den enorme slagtesvinestald får plads til 10.500 svin ad gangen og vil ifølge Landbrugsavisen årligt komme til at producere 42.000 slagtesvin.

Ifølge Greenpeace skriver Faaborg-Midtfyn Kommune i miljøgodkendelsen til byggeprojektet, at stalden hvert år vil udlede over syv ton ammoniak til omgivelserne i et lokalområde, der i forvejen belastes af lugt fra en minkfarm, en kvægfarm, en kyllingefarm samt et biogasanlæg.

Det demonstrerer organisationen imod uden for svinestalden torsdag morgen. De har blandt andet medbragt et 66 meter langt banner med teksten 'Stop svinefabrikkerne'.

Læs også Verdens første flydende atomkraftværk sejler forbi Fyn

- Danmark er verdens største producent af kød per indbygger, og de alt for mange landbrugsdyr skader klimaet, miljøet, biodiversiteten og naboerne, der fremover skal leve med stanken og den potentielle sundhedsrisiko fra store mængder ammoniak og kemiske stoffer. Vi protesterer mod byggeriet af den enorme svinefabrik sammen med lokale borgere og andre ligesindede fynboer, fordi den er symbol på industriens vokseværk. Set i lyset af regeringens ambitiøse klimamål må der nu udvises politisk ansvar, så mængden af landbrugsdyr reduceres markant, siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace, i en pressemeddelelse fra organisationen.

Belaster klimaregnskab

Miljøorganisationen er utilfredse med Danmarks store svine- og kødproduktion, som ifølge den udgør et stort problem for klimaet.

Læs også Borgere raser over kommende biogasanlæg

- Det danske klimaregnskab er belastet af landbruget, som må tage langt mere del i den nødvendige omstilling og levere til klimalovens 70 procents-målsætning. I stedet for at bygge flere svinefabrikker, som her på Fyn og i resten af landet, skal der skæres ned i kødproduktionen til fordel for produktion af mere plantebaseret mad, siger Kristian Sloth.

Stalden i Heden, der ligger ved Ringe, ventes færdigbygget i februar 2020.

Greenpeace har blandt andet medbragt et 66 meter langt banner med teksten 'Stop svinefabrikkerne'. Foto: Morten Urup Skov