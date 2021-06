Midtfyns Festival afslører dansk topnavn

Duoen, der består af Mads Bo Iversen og Jonathan Elkjær, har fem gange vundet priser ved Danish Music Awards og har tidligere optrådt på Orange Scene på Roskilde Festival.

Phlake kommer til at spille 4. september.

Mystisk alter ego

Det er tre år siden, at duoen udgav sit seneste album, men der er nyt materiale på vej.

Til bandets kommende album er der skabt et alter ego til forsanger Mads Bo Iversen i form af den mystiske Mercedes the Virus.

- Vi har jo skabt en form for alter ego til mig, der har gjort, at der tekstmæssigt er kommet nogle anderledes sider frem, da sangene jo i virkeligheden er duetter og på mange måder er skrevet som en slags dialog mellem to personer. Det har været enormt inspirerende at forme sangene ved at kunne dykke ned i teksterne på den måde, siger Mads Bo Iversen.

Foruden Phlake spiller blandt andre Sanne Salomonsen, Magtens Korridorer, Lasse Helner og Back to Back på årets Midtfyns Festival. Billetterne til festivalen koster 895 kroner.

Midtfyns Festival afvikles på Dyrskuepladsen i Ringe den 3. og 4. september, hvor de fleste coronarestriktioner efter planen er ophævet.