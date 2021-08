Midtfyns Festival genopstår i weekenden: - Vi trænger virkelig til at holde en fest

En "normal" festival

Foruden musik, mad og drikke, kan gæsterne på Midtfyns Festival også se frem til en festival, hvor coronarestriktioner kommer til at spille en stærkt begrænset rolle.

- Længe vidste vi ikke, om vi var købt eller solgt, men efter den nye aftale om at ophæve coronarestriktionerne kan vi nu sige, at det bliver så tæt på en normal festival, som det næsten kan blive, siger festivalleder, Kim Skovby Klindt, til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Udover at man selvfølgelig skal vise coronapas ved indgangen, vil der naturligvis være standere med håndsprit på pladsen. Ellers er der ingen coronarelaterede begrænsninger.

Og det glæder Kim Skovby Klindt, der ikke lægger skjul på, at han og resten af arrangørerne har savnet at give den gas.

- Vi trænger virkelig til at holde en fest, og vi glæder os helt vildt.

Historien er vigtig

Selvom det efterhånden er mange år siden, at Midtfyns Festival var en af landets største og mest imødesete festivaler, mener musikbooker Brian Lund alligevel, at historien er vigtig at have med i årets festival:

- Når vi genstarter en gammel festival, synes vi, det er vigtigt, at vi har fokus på nostalgien, da det er det, der bærer historien frem til i dag. Vi synes stadig, vi har nostalgien med, men vi har også forsøgt at forny os en smule.



- Vores primære alderspublikummer ligger et sted mellem 30 og 60 år, hvilket vores musikprogram også bærer præg af.