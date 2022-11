Midtfyns Festival klar med sikkert trekløver

Et stærkt trekløver bestående af Rasmus Walter, Anne Linnet og Annika Aakjær er fredag afsløret som de første tre navne på plakaten til næste års Midtfyns Festival.



Sune Vesterlund Larsen, som er den ene af de to ledere af festivalen, kalder Rasmus Walter for "lidt af en drømmebooking".

- Rasmus Walter har en fantastisk evne til at skabe nærvær og indlevelse på scenen, og det passer godt til vores koncerter, hvor publikum kommer tæt på kunstneren, siger Sune Vesterlund Larsen.

Rasmus Walter har siden han slap bandet Grand Avenue, og i 2011 udgav sit første soloalbum, leveret en stribe store hits som "Endeløst", "Verden i Stå", "På en dag som i dag" og "Dybt vand". Han er desuden aktuel med singlen “Nyt lys”.

Med veteranen Anne Linnet slår Midtfyns Festival en elegant sløjfe på et stykke dansk musikhistorie, når der et bedst, efter at have haft Sanne Salomonsen på scenen i 2021 og Lis Sørensen sidste år. De tre har siden 1970'erne været forbundet i flere sammenhænge.

Annika Aakjær er til gengæld eksponent for den nyere generation af stærke kvinder i dansk musik.

- Vi synes det er en flot start på plakaten, som vi får med disse tre kunstnere. Og der er flere gode navne på vej, fortæller Sune Vesterlund, og oplyser, at der til dato er solgt en femtedel af de budgetterede partoutbilletter.

- Det betyder jo, at der er ved at blive skabt en historie og tro på Midtfyns Festivalen blandt vores gæster.

Midtfyns Festivalen finder sted den 1. og 2. september på Dyrskuepladsen i Ringe.

Billetter er til salg på hjemmesiden midtfynsfestival.dk, og frem til den 5. december er der Early Bird-rabat at hente. Derefter stiger prisen.

Det vælter i øjeblikket frem med stærke navne til næste års fynske musikfestivaler. Forleden afslørede Heartland, at forsangeren fra hedengange The Police, Sting, er på vej til Egeskov Slot, mens Tinderbox i Odense kan præstere den amerikanske popgruppe Maroon 5, som et af næste års hovednavne i Tusindårsskoven.