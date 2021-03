Mikkel savner efterskolen: Nyt tiltag skal sikre trivsel hos eleverne

Når eleverne ikke kan komme til efterskolen, så må efterskolen komme til dem.

Fredag har Majbritt Jensen, der er lærer på Hjemly Idrætsefterskole, pakket bilen med muleposer og sat kursen mod Odense. Her skal hun mødes med fire af efterskolens elever i Munke Mose.

Jeg føler ikke, at man trives supergodt under nedlukningen. Mikkel Riber, elev på Hjemly Idrætsefterskole

- Det går ud over elevernes trivsel, at de skal være derhjemme og ikke kan være sociale på samme måde. Vi håber, at det her kan skabe lidt glæde, fortæller Majbritt Jensen.

I onsdags blev der åbnet op for, at efterskolerne kan arrangere trivselsgrupper for hjemsendte elever, der har behov for det. Det betyder, at lærere og elever nu kan mødes udendørs i grupper af fem.

Og det er en mulighed Hjemly Idrætsefterskole har grebet.

Læs også Anton strejker fra vejkanten - håber at lægge pres på politikerne

Alle elever har behov for at mødes

På Hjemly Idrætsefterskole har man vurderet, at alle skolens elever har behov for at være en del af en trivselsgruppe.

- Vi kan mærke, at forlængelsen af nedlukningen er hård. Vi kan mærke, at de tæller dage til, at deres efterskoleår er slut. Derfor er det vigtigt for os at komme ud og se dem i øjnene og fortælle dem, at der ér noget at glæde sig til. Vi er her stadig, og vi savner dem, fortæller Maria Have, der er pædagogisk leder på Hjemly Idrætsefterskole.

Efterskoleeleverne har været hjemsendt siden 19. december. En af dem, der savner skolen er Mikkel Riber, der i dag mødtes med Majbritt Jensen og tre af de andre elever til en velfortjent social sammenkomst.

- Jeg føler ikke, at man trives supergodt under nedlukningen, fortæller Mikkel Riber, og fortsætter:

Mikkel Riber savner fællesskabet på efterskolen og håber snart at være tilbage igen. Foto: Flemming Ellegaard

- Jeg savner fællesskabet og at være tæt på mine kammerater. Jeg savner hele sammenholdet. At spise sammen, vågne op sammen og ja, bare det hele. Det er meget sjovere at være på skolen, end at være hjemme alene og for sig selv, uddyber han.

Håber at komme tilbage 15. marts

Mikkel Riber og hans efterskolekammerater får sig en god snak i forårssolen.

Og selvom det sociale intiativ vækker glæde, så krydser han fingre for, at ham og efterskolekammeraterne må vende tilbage til skolen ved næste genåbning, der lige nu hedder 15. marts.

Trivselsgrupper Efterskolerne kan arrangere udendørs trivselsgrupper med op til fire elever og én lærer. Trivselsgrupper kan arrangeres i nærheden af skolen, eller lærerne kan køre ud til eleverne og mødes i nærheden af, hvor de bor. Tiltaget er tiltænkt sårbare elever. Det er skolen, der vurderer, om en elev har behov for at deltage i trivselsfremmende undervisningsaktiviteter. Det anbefales, at der er i trivselsgrupperne er fokus på efterlevelse af de generelle smitteforebyggende anbefalinger. Kilde: Efterskolerne.dk Se mere

- Jeg håber selvfølgelig snart, vi kan komme tilbage igen, så vi kan få resten af tiden med på efterskolen, siger en forventningsfuld Mikkel Riber, før han vender tilbage til de lege, Majbritt Jensen har gjort klar til dem i Munke Mose.

Samme håb har Maria Have.

- Jeg håber, at vi kommer retur 15. marts. Vi håber, at vi ikke skal flytte målstregen én gang til. Vi vil gerne, at vi kan få vores elever tilbage, så vi kan afslutte efterskoleåret som de har fortjent, fortæller hun.

Læs også Utilfreds og uretfærdigt: Lærke og flere efterskoleelever strejkede i protest

Men indtil da må ventetiden udnyttes så godt som muligt. Maria Have har store forhåbninger om, at intiativerne i trivselsgrupperne kan bidrage med noget positivt.

- Vi forventer en masse smil. Både fra lærere og elever. At de faktisk skal besæge sig væk fra deres hjem og hen til et samlingssted, hvor de skal mødes med kammerater, de ikke har set siden nedlukningen, lyder det fra Maria Have.