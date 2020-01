Millioner på vej: - Vi skal tænke os grundigt om

Ud af den socialdemkratiske regerings udspil til en udligningsreform er også et forslag om kompensation for fejl i det datagrundlag, der har kompenseret for indvandreres medbragte uddannelse.

Hvis den del af udspillet vedtages vil de ti fynske kommuner få i alt 160 millioner kroner.

I Faaborg-Midtfyn Kommune vil der således både i 2021 og i 2022 trille 19.536.000 kroner ekstra ind i kommunekassen.

At million-kompensationen efter al sandsynlig vil finde flertal i Folketinget er dog ikke en overraskelse for Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester Hans Stavnsager (S).

Her har han og kollegerne i byrådet på forhånd budgetteret med at pengene ville komme.

- Forhåbentlig bliver der lavet et forlig, så vi får pengene, men det er jo også penge som man, i gåseøjne, skylder os.

- Det er jo fordi vi i en årrække har fået for få penge ud af det samlede system, fordi der har været fejl i datagrundlaget.

- Så det er egentlig kun ret og rimeligt at vi får de penge, som vi har manglet gennem en årrække, siger Hans Stavnsager.

Politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har over to år budgetteret med 12 millioner kroner om året. Man får altså godt 19,5 millioner kroner om året, hvilket er et plus på mere end 15 millioner kroner.

Men pengene kommer vel at mærke kun én gang.

- Det betyder selvfølgelig, at vi skal tænke os grundigt om i forhold til, hvad der sker efter de to år.

- Det hjælper os budgetmæssiget i '21 og '22, men det nytter ikke noget at sætte initiativer i gang for penge, som vi ikke kan finansiere, når vi kommer til 2023, siger Hans Stavnsager, og ser det som en mulighed for at investere i fremtidens budgetter.

- Det kan være med til, at nogen af de omstillinger vi laver, som forhåbentlig kan være med til at gavne vores økonomi på længere sigt, at vi kan finansiere dem over et par år.

