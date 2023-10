Der skal mere fokus på fordelene ved at bo og arbejde i landdistrikterne.

Derfor tager minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm (V), rundt i landdistrikterne for at få gode input og tale med borgere om de problemstillinger, som de oplever.

På Fyn inviterer ministeren til borgermøde den 27. november i X-huset i Vester Hæsinge.

Du kan tilmelde dig arrangementet her.