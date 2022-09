Nægter at lade enorm elregning lukke købmand: - Vi hjælper hele vejen

For Mette Jochumsen, der bor i byen, betyder købmandsparrets tilstedeværelse og hjælpende hænder, at de nærmest er uundværlige for byens borgere.



- De er utrolig hjælpsomme her i samfundet. De hjælper os, og hvis man holder en fest, kører de ud med varer til os. Og alle dem, som har brug for ekstra hjælp, de bliver hjulpet. Det er noget, som betyder rigtig meget for mange mennesker.

Konsekvens for byen

I 2020 blev landsbyen Haastrup kåret til Årets Landsby.

En titel, som tyder på, at Haastrup er et lille, velfungerende samfund. Og selve landsbyens miljø er også det, som borgerne selv peger på er blandt dens styrker.

Men man kan, ifølge borgerne, ikke sige Haastrup uden at sige Min Købmand. Og hvis butikken skal lukke, kan det få konsekvenser for byens udvikling.

- Jeg tænker, der er nogle, der vælger ikke at flytte til Haastrup, hvis ikke man har det her gode lokalmiljø. Det var i hvert fald en af de ting som gjorde, at vi valgte at bosætte os her, beretter Sofie Bjarup Hansen, der med sin familie flyttede til landsbyen i april.

Og udover fællesskabets indsats for at sikre Min Købmands overlevelse, så er der også et løsningsforslag til regeringen.

- Jeg synes, det giver mening at sænke elafgiften, fordi Haastrup er ikke det eneste sted, der har de her udfordringer. Alle er presset på energipriser lige nu, og jeg synes, det giver mening, at regeringen gør noget, fortæller Sofie Bjarup Hansen.



Min Købmand i Haastrup er ikke det eneste sted, de er truet af uoverskuelige elregninger. Flere andre steder på Fyn oplever de samme problematik.