Natlig chikane mod dyrefristed: - Jeg føler mig ikke tryg mere

Walisiske Christopher Andrew Crump driver i Espe på Sydfyn et fristed for vanrøgtede dyr. Her tager han sig af dyr, som andre mennesker har opgivet. I øjeblikket har han 255 dyr fra kaniner til æsler og køer gående.

Men det er ikke alle, der er begejstrede for farmen, som er den største af sin slags i Danmark.

I hvert fald har Christopher Crump nu to gange oplevet chikane midt om natten. Senest natten til tirsdag, da han blev vækket af høj musik og støj fra en bilmotor.

Jeg føler mig ikke tryg her mere. Jeg føler mig isoleret og meget sårbar Christopher Andrew Crump

- Jeg vågnede omkring 3.05, og jeg kunne se billygter herude på vejen, hvilket er meget usædvanligt, fordi det er et ret afsidesliggende område, forklarer Christopher Andrew Crump til TV 2/Fyn.

Så han skyndte sig at tage noget tøj på for at komme ud at se, hvad der foregik. Allerede inden han kom ud, kunne han høre musik fra bilen, der bare blev skruet højere og højere op, samtidig med at føreren gav bilens motor gas.

- Det virkede som om, de ville have min opmærksomhed. Så jeg skyndte mig at finde min telefon. Jeg var bange, for nu at være helt ærlig, siger Christopher Andrew Crump.

Utryg og isoleret

Han ringede til sin søster, som rådede ham til at kontakte politiet. Han slog alarm på sit interne alarmsystem, og de fortalte, at de ville sende en mand ud og samtidig alarmere politiet.

Alt imens holdt bilen med de ifølge Christopher Crump minimum fire mænd stadig uden for huset.

- Jeg ville ønske, at jeg havde fået en nummerplade eller en bedre beskrivelse, men jeg var simpelthen for bange til at gå derud alene. For jeg var helt alene, og jeg havde en følelse af, at de vidste, at jeg var alene, forklarer Christopher Andrew Crump.

Læs også 255 dyr tæt på at miste fristed: - Det er hjerteskærende

Følelsen skyldes, at det ikke er første gang, han oplever chikanen. Og hver gang det sker, er det når der ikke er nogen af de frivillige i huset.

Han har forgæves forsøgt at regne ud, hvem det er, der ikke bryder sig om ham og farmen Fields of Freedom.

- Det kan være hvem som helst. Én der har noget imod mit arbejde – eller ikke kan lide mig personligt. Eller måske én, hvor vi har reddet et af deres dyr, som nu er her, hvilket de så er blevet stødte over. Men jeg ved det ikke, siger Christopher Andrew Crump.

Han ser ingen anden udvej end at få sat ekstra låse op på ejendommens yderdøre. Samtidig vil han også se på mulighederne for at få sat noget overvågning op.

Ingen af delene ændrer dog på hans overordnede følelse.

- Jeg føler mig ikke tryg her mere. Jeg føler mig isoleret og meget sårbar. Jeg har lyst til at flytte et sted hen, hvor adressen kan forblive hemmelig, og folk ikke kommer på skøre tidspunkter midt om natten, siger Christopher Andrew Crump.

Politiet bekræfter

Fyns Politi bekræfter, at det blev kontaktet natten til tirsdag, og at det ankom til Fields of Freedom ved Espe klokken 03.40.

Læs også Vanrøgtede og efterladte heste får nyt drømmehjem

- Vi var derude med en hundepatrulje. Men der er ikke umiddelbart foretaget noget derude, altså hundepatruljen har ikke fundet noget eller mødt nogen personer, siger Sunniva Pedersen-Reng, kommunikationskonsulent ved Fyns Politi.

Hun fortæller, at politiet dog ikke har oprettet en sag på episoden, der endnu heller ikke umiddelbart er anmeldt som chikane.