Niels' køer dansede og sprang ud på markerne

Omlagde til økologi

Det er den danske mælkegigant Arla, der står bag Økodagen, som fandt sted første gang i 2005.

Men Niels Maegaard fik først mulighed for at deltage i 2016. Der var nemlig her han omlagde fra konventionel landbrug til økologi.

- Der kunne vi se, at det nu begyndte at se ud som om, at det ville være en lige så god forretning som at være konventionel. Det var derfor vi valgte det, forklarer Niels Maegaard.