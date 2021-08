Nu er hjælpen på vej: Strandede besøgende og biler hentes tilbage fra Avernakø

Havnemester i Faaborg Havn Frank Faxøe fortalte mandag, at man kun manglede den endelige godkendelse af færgen Smaalandshavet fra Søfartsstyrelsen, og så var man klar til at lægge fra kaj.

- Vi forventer allerede i eftermiddag og aften at sejle nogle ture for at få hentet de sidste biler, der er derovre, han han mandag over middag.

Fra tirsdag er det så meningen, at man skal sejle i en fast ruteplan i stedet for Faaborg III, som ellers normalt klarer ruten Lyø - Avernakø - Fåborg.

Det bliver dog ikke med den kapacitet, man er vant til. Den lille erstatningsfærge kan kun rumme fem–seks biler ombord og 74 passagerer.

Færgemangel mærkes

Og den ødelagte, større færge er noget, der kan mærkes på de små øer.

- Det er ikke noget, der betyder, at vi går fra hus og hjem, men det betyder, at vi ikke kan holde på de ansatte, vi har her de sidste to uger, siger Oskar Emil Olsen, der er indehaver af Havnecaféen på Avernakø.

Han var med til at afholde havnefesten denne weekend, som har skabt et endnu større behov for transport til og fra øen.