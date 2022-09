Nu kan du få hurtigere hjælp i Det Sydfynske Øhav

Motorproblemer kender de fleste af os. Det er giver noget bøvl og ventetid.

Men motorproblemer på et skib eller en båd er noget andet. Her kan man ikke lige holde ind til siden og vente, så det er vigtigt, at hjælpen kommer.

Og hvis man sejler i Det Sydfynske Øhav, så er hjælpen nu kommet en hel del tættere på.

For i Faaborg er der netop åbnet en ny søredningsstation.

- Det er kulminationen på en rigtig masse træning og en helt masse frivilligt arbejde. Så vi er rigtig taknemmelige for den indsats, der har været her, siger Erik Møller-Madsen, der er stationsleder hos Dansk Søredningsselskab i Faaborg.

Og ifølge den nye stationsleder er der brug for en station i netop Faaborg.

- Der er rigtig meget sejlads og mange turister hver sommer. Havnene er propfyldt hernede. Så der har været et stort behov.

- Der er mange grundstødninger og motorproblemer, så vi forventer da omkring 50 aktioner på en god sommermåned eller to, fortæller Erik Møller-Madsen.



Stor interesse for at hjælpe

Den nye søredningsstation bliver drevet af frivillige, og ifølge Erik Møller-Madsen er der mange mennesker, som gerne vil hjælpe til.

Derudover har den nye station også kun været mulig at starte på grund af donationer.

- Nu har vi samlet midler til at kunne starte op hernede. Det koster over en million kroner at komme i gang, og det er kun sponsorater, fonde og lignende, som danner grundlag for eksistensen af os, forklarer Erik Møller-Madsen.



Dansk Søredningsselskab hjælper fritidssejlere og andre bådejere, der har brug for assistance ved for eksempel motorstop eller grundstødning.



Udover den nye station i Faaborg har Dansk Søredningsselskab også stationer i Odense Fjord, Kerteminde, Rudkøbing og Assens.

På Ærø er der også en søredningsstation. Den ligger i Marstal, og drives af Ærø Søredningsforening.