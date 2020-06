Nu kommer tordenvejret: Skorsten ramt af lynnedslag

Det varslede tordenvejr har nu kurs indover Fyn, og er gået i land ved Faaborg. Et hus ved Søtoften blev ramt af lynet.

DMI har tidligere udsendt varsel om voldsomt vejr, hvor der nogle steder kan falde op til 25 milimeter på 30 minutter.

Udover den store mængde vand, er der også en hel del torden og lyn med i bygerne.

Splintrede ud over det hele

Et hus i Faaborg ved Søtoften er blevet ramt af lynet. Kort før klokken 11 lørdag modtager Fyns Politi en melding om et lynnedslag, der har ramt en skorsten.

- Skorstenen splintrede ud over det hele, siger vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Beredskabet er til stede ved huset for at undersøge, om der skulle være noget, der kan stå og ulme.

- Eller om der er andre omkringliggende skader fra lynnedslaget, siger Kenneth Taanquist.

Buldre og brager i Faaborg

I løbet af aftenen skulle det klare op, men inden da ser det ud til, at Fyn kan se frem til at få et noget stort torden- og regnvejr.

- Anmelderen sagde, at det buldrede og bragede helt vildt i Faaborg lige nu, siger Kenneth Taanquist.

Det voldsomme vejr kan give oversvømmede kældre, veje og viadukter.