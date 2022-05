Nu skubbes der til kystsikringen: - Ellers bliver det for surt

Line Klivager er ikke bare interessent og indehaver af Faaborg Røgeri Café. Hun er også indehaver af langskaftede gummistøvler og en afprøvet tålmodighed.

Hun har nemlig flere gange stået i vand til knæene eller derover og kæmpet for at redde sin forretning fra en grådig oversvømmelse.

Hun var derfor en selvskreven deltager, da Faaborg-Midtfyn Kommune mandag aften havde inviteret til vandring på havnen med det formål at skyde en omfattende kystsikring i gang.

- Det er klart, at kommunen ikke kan sikre alle, men så skal der være nogle redskaber og i hvertfald nogle retningslinjer for, hvad man må, og hvad vi ikke kan, sagde Line Klivager og tilføjede, at man er nødt til at være optimist.

- Ellers bliver det for surt.

Faaborg-Midtfyn Kommunes projekt består blandt andet af anlæggelsen af en kilometerlang ubrudt promenade på strækningen fra roklubben til Tulipbygningen.

Men hvordan promenaden skal beskytte den over 1.000 år gamle købstad og dens omkring 7.000 indbyggere, fik de mange deltagere de første bud på via en række korte foredrag om muligheder.

- Det betyder meget for kommunalbestyrelsen, at vi får oplyst borgere, interessenter og foreninger om, hvilke scenarier og muligheder der er, og det er vigtigt, at vi får fortalt, hvad vi tænker, og at vi får noget respons om, hvad der er i bedding, sagde Søren Kristensen (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Han mener, at der skal være tid nok til at inddrage borgere og andre.

- Vi er allerede udfordret, og scenariet er, at det bliver værre. Derfor arbejder vi på højtryk for at komme videre med proces og projekter. Og finde ud af hvad der kan lade sig gøre.

- Og så skal vi selfølgelig også finde den fornødne investering.

Man er nødt til at være optimist

Line Klivager synes, det er et godt initiativ med havnevandringen, og er imponeret over det store fremmøde.



- Det er endnu et bevis på, at det berører rigtig, rigtig mange. Og at alle egentlig gerne vil tage del i at få sat skub i det her, så vi snart, forhåbentligt kan komme i mål, sagde hun med slet skjult utålmodighed.