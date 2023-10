Der er varslet historisk voldsom stormflod over dele af Danmark, og vandstanden ventes at stige med omkring to meter visse steder på Fyn.



På havnen i Faaborg ses allerede vandmasserne trænge op over havnekajen. DMI forventer, at vandstanden i Faaborg stiger med 195 centimeter over normalen.

I Assens Havn varsles der om en vandstigning på 2,01 meter over normalen. Her viser billeder, at beredskabet er i gang med at kæmpe mod vandmasserne.