Ny afgørelse i Marco-sag: Forældre får en times samvær på fødselsdag

Et ønske i en særlig anledning

Forældrene havde torsdag søgt om ekstra samvær den 10. august. Det blev til en time sammenlagt. Håber var minimum et par timer, lyder det fra Heidi og Bo Trawel.

- Det er hans allerførste fødselsdag og højest sandsynlig den sidste, siger Heidi Trawel, der havde håbet på mere tid med sønnen i den særlige anledning.



Marco Trawel lider af den meget alvorlige, og meget sjældne nervesygdom Leighs Syndrom. Sygdommen rammer i gennemsnit ét barn hvert andet år herhjemme. Der findes ingen behandling, og det er en sygdom, man dør af.

Tiden er knap

Marco har været anbragt hos en plejefamilie, siden han var to måneder gammel, da Faaborg-Midtfyn Kommune ikke mener, at Bo og Heidi Trawel egner sig til at være forældre og varetage den fulde omsorg for deres søn.