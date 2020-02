Ny forening vil forhindre Fyn-Als-forbindelse

Det vil have uoprettelig virkning på vores miljø og dyreliv Thomas Lundsfryd, Svanninge

Det er ikke alle, der er lige begejstrede for den forbindelse, der muligvis skal laves mellem Fyn og Als. Thomas Lundsfryd fra Svanninge er en af initiativtagerne bag en ny forening, der grundlæggende er uenig i, at der er et behov for en bro og motorvej i området.

- Alle argumenter i sagen bliver ikke hørt, og der bliver malet et lyserødt billede af, hvad en bro vil komme til at gøre for vores region. Det billede er vi bare ikke enige i, siger Thomas Lundsfryd.

Thomas Lundsfryd frygter særligt, at en forbindelse mellem Fyn og Als vil påvirke naturen og miljøet negativt og også skabe mere trafik i området.

- Det vil have uoprettelig virkning på vores miljø og dyreliv, og det er min primære motivationsfaktor. Min familie og jeg bruger naturen rigtig meget i alle mulige sammenhænge, og jeg har ikke lyst til at få mange tusind biler igennem her hvert døgn, siger Thomas Lundsfryd.

Konsekvenser for miljøet

Og netop broens miljøpåvirkning skriver Vejdirektoratet om i en rapport fra 2019, der analyserer de konsekvenser, en forbindelse mellem Als og Fyn vil have.

I rapporten skriver Vejdirektoratet blandt andet:

- En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil have konsekvenser for miljøet både i anlægs- og driftsfasen.

Vejdirektoratet skriver dog i rapporten, at der kan gennemføres en række foranstaltninger og tiltag for at reducere belastningen på miljøet.

Forbindelsen skal ligge i Natura 2000-område

Farvandet mellem Als og Fyn er et såkaldt Natura-2000 område, og derfor vil det, uanset linjeføringen over vandet, være nødvendigt at passere området.

Ved EU-domstolen er det blevet fastlagt, at ny infrastruktur gennem Natura-2000 områder kun er tilladt at anlægge, hvis projektet varetager hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Og det mener Thomas Lundsfryd ikke, at projektet gør.

Jeg er i tvivl, om de positive ting, der bliver sagt om broen, passer​​​​ Thomas Lundsfryd, Svanninge

- Selvfølgelig er man nødt til at bøje lokale ønsker nogle gange, hvis det kommer flertallet til gode. Jeg mener bare ikke, at det er en farbar vej at lave motorvej og bro her, siger Thomas Lundsfryd og fortsætter:

- Der er en masse andre tiltag, man kunne vælge i stedet. Man kunne udvide og gøre den eksisterende landevej mere sikker. Og hvis det viser sig, at der er mange, der vil over til Als, kunne man købe batterifærger lige som på Ærø, siger han.

Fynboer går også ind for projektet

Der findes dog mange, som er fortalere for projektet. Eksempelvis har foreningen Als-Fynbroen omkring 1.500 medlemmer.

Idéen bag broen og den tilhørende motorvej er at skabe en forbindelse, der vil knytte både Fyn, men også resten af Danmark tættere sammen med Tyskland. Og det er en idé, mange kan se fornuften i.

Senest er to fynskvalgte EU-politikere, Pernille Weiss (K) og Christel Schaldemose (S), trådt ind i Als-Fyn-broens komité. Det glæder borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager (A).

- Det startede som et lokalt projekt, så kom der regionalpolitikere ind og derefter landspolitikere. Nu er der så også to europæiske politikere, som kan se, at Als-Fyn kan løfte vores del af landsdelen, siger Hans Stavnsager.

Med forbindelsen forudses det af Als-Fyn-broen, at en køretur fra Odense eller Sjælland vil blive forkortet med op til en time i myldretiden og på en tur fra Sydfyn vil man kunne spare op til to timer, hvis man skal til den dansk-tyske grænse.

Ser ikke positivt på projektet

Da medlem af Europa-Parlamentet Pernille Weiss tidligere på ugen trådte ind i Als-Fyn-broens komité, kaldte hun det for et interessant projekt, som vil knytte Fyn meget tættere til Tyskland.

- Dermed kan broen for alvor trække Danmark længere ind i det indre marked, siger Pernille Weiss.

For Thomas Lundsfryd er der dog ikke meget positivt ved det mulige projekt.

- Jeg er i tvivl, om de positive ting, der bliver sagt om broen, passer. Jeg frygter, at man ødelægger uberørt natur, som har ligget her i mange år. Det, synes jeg, ville være synd, siger Thomas Lundsfryd.

Foreningen imod en fast forbindelse mellem Fyn og Als holder stiftende generalforsamling 17. marts på Byskolen i Faaborg.