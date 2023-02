Ny lyserød creme fra Fyn skal hjælpe psoriasisramte

- Det er et produkt, som har manglet og kan hjælpe mange mennesker, siger stifter og ejer af Faaborg Pharma Sten Grønved Nielsen.

Han tror så meget på cremen, at han er flyttet til London for at sprede det nye produkt.

- Der er faktisk aktive stoffer i, som ikke findes på verdensplan endnu, fortæller stifteren.

Produktet er allerede på hylderne, men om det virker for alle, det kan Psoriasisforeningen ikke konkludere.

Foreningen siger dog til TV 2 Fyn, at den altid er glad for nye behandlingsmuligheder.

En medicin, der for tiden er i problemer, er Sandoz' Dicillin, der er blever tilbagekaldt efter fund af multiresistente bakterier på antibiotikamidlets kapsler. 11 danskere er indtil videre konstaterede smittet.