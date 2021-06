Ny storbrand i Faaborg: Faaborg Værft brænder

Fyns Politi opfordrer på Twitter borgere i Faaborg by syd for Kildetoften og syd for Bjernevej til at gå inden døre, lukke vinduer og standse ventilation.

- Og holde sig orienteret på DR/TV2. Der udsendes beredskabsmeddelelse. Kontakt kun politi og alarmcentral akut, skriver politiet.

Voldsomt

Ifølge Fyens Stiftstidendes journalister på stedet genlyder hele Faaborg af sirener, og der er blå blink overalt.

- Det ser meget voldsomt ud, siger Karsten L. Sørensen til fyens.dk.