Ny tendens tvinger dyreinternat til at dreje nøglen om

Husdyrenes Vel lukker deres internat i Ringe ved udgangen februar. Årsagen er, at der ganske enkelt mangler hunde. For få år siden formidlede de mellem 5- 600 hunde om året, men sidste år var det tal faldet til 12. Dermed er der ikke økonomisk grundlag for at opretholde internatet.

- Folk køber deres hunde på nettet, og de hunde, som er købt under corona, sælger folk. Folk vil gerne have nogle penge hjem selv for de dyr, de har investeret i, siger Karin Sørensen, der er daglig leder på internatet i Ringe.



Økonomien for dyreinternatet hænger sammen ved, at dyreejere betaler et beløb for at aflevere hunden, og internatet kan så sælge hunden igen og dermed få en indtægt. Men den trafik er nærmest gået helt i stå, fordi hundeejere selv sætter deres dyr til salg.