Ny tunnel fra Fyn kan være på vej

En tunnel mellem Fyn og Als kan være på vej, lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht (S), som i sin 1. maj-tale fortalte, at Vejdirektoratet og Sund & Bælt lige nu arbejder med en forundersøgelse, der skal klarlægge, om det vil være mest hensigtsmæssigt at forbinde de to øer med en bro, en tunnel eller en kombination af de to.

Det skriver jv.dk, der citerer transportministeren for følgende i sin tale til 1. maj-arrangement i Guderup på Als.

- Konklusionerne kender vi ikke endnu, selvom jeg nok vil gætte på, at det mere sandsynligt bliver i form af en tunnel frem for en bro.