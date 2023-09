Nye ejendomsvurderinger kastede politikere ud i kaos

Puf!

Nogenlunde sådan har det sagt, da 25 millioner kroner forleden forsvandt ud af kommunekassen i Faaborg-Midtfyn Kommune, da kommunalbestyrelsen var midt i at lægge budgettet for 2024.

- Det har været en meget frustrerende proces at få lagt budgettet i år, siger den socialdemokratiske borgmester Hans Stavnsager i en pressemeddelelse, der betegner processen som 'kaotisk'.



Skatteministeriets nye ejendomsvurderinger, der blev offentliggjort 11. september efterlod nemlig et fald i kommunens indtjening på grundskyld på hele 25 millioner kroner, i forhold til hvad politikerne ellers havde planlagt med.

- Det ærgrer mig voldsomt, lyder det fra borgmesteren, der særligt er træt af timingen på Skatteministeriets nye grundskyldsberegninger.



En bredt flertal i kommunalbestyrelsen valgte at optage lån for godt 19 millioner kroner for at afbøde de færre indtægter.