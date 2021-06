Minister: Nye skattecentre på Fyn skal jagte store økonomiske svindlere

Skatteminister Morten Bødskov (S) besøgte mandag Ringe for at se de lokaler på Bygmestervej, der skal huse byens skattecenter, hvor omkring 125 nye statslige arbejdspladser får hjemme.

- Cirka 125 medarbejdere skal blandt andet være med til at optrevle noget af den mere alvorlige skatteøkonomiske kriminalitet, vi ser - altså momskarruseller, kædesvig, skattely og de store tunge straffesager, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

- Det bliver gode, tunge arbejdspladser. Vi er et lille land med en åben økonomi, og desværre kan vi se, at der er nogen, som forsøger at udnytte det, og dem skal vi have bedre fat i, forklarer ministeren.