Nytårsmenuer er eftertragtede trods restriktioner

Selvom nytårsaften denne gang foregår under restriktioner og med formaninger om ikke at samles for mange, er nytårsfejringen langt fra aflyst.

Det oplever Peter Thaisen, der er indehaver af Thaisen Hus og Thaisen Ma'hus i Ringe, som i år har solgt flere af deres færdige nytårsmenuer, end de plejer.

- Det har udviklet sig meget, meget positivt og lykkeligt for os, siger Peter Thaisen, der tidligere i december frygtede, at nedlukning og forsamlingsforbud ville smitte af på salget af nytårsmenuer.

Tværtimod har han oplevet, at salget er steget, men i stedet for at købe otte eller tolv kuverter ad gangen, har mange i år købt to til fire kuverter.

- Så her har vi mange flere enkelte ordrer, små ordrer, men det samlede antal - og det er jo det, det handler om - er cirka 30 procent over sidste år. Så det har været godt, siger Peter Thaisen.

Længsel efter gode madoplevelser

Peter Thaisens bud på, hvorfor interessen for nytårsmenuer i år er større end vanligt, er, at det dækker et efterhånden længerevarende afsavn.

- Jeg tror, rigtig mange sidder med indestængte længsler og håb om at kunne komme ud at spise og få de gode madoplevelser, siger han og fortsætter:

- Det har vi jo været afskåret fra i nogle måneder nu, og især da nedlukningen kom her i begyndelsen af december.

Derfor mener han, at det her år bare skal overstås i en fart, så vi kan skrive 2021.

- Jeg tror, folk trænger til en positiv aften trods alt, siger han.

Der blev serveret bobler under dagens afhentning af mad ved Thaisen Hus i Ringe. Foto: Jonas Mattson