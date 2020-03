Ø-færge skærer ned: - Katastrofe hvis vores kaptajn bliver syg

Hvis du har et vigtigt ærinde på Bjørnø og er bange for, om færgen fortsat sejler, kan du tage det ganske roligt. Færgen Lillebjørn sejler fortsat – hvis den altså bliver tilkaldt.

På grund af coronaudbruddet sejler færre passagerer med færgen til øen i det sydfynske øhav, og det er også sket, at færgen har sejlet helt uden passagerer.

Det vil blive katastrofalt, hvis vores to faste skippere bliver syge. Hvordan skulle vi så komme frem og tilbage? Hanne Berg Kelm, Formand, Bjørnøfærgen

- Størstedelen af de passagerer, der normalt sejler dagligt med Lillebjørn, er jo os, der bor på Bjørnø, og som skal ind og på arbejde. Eftersom at rigtig mange af os arbejder hjemmefra lige nu, så pendler vi jo ikke frem og tilbage, fortæller formanden for Bjørnøfærgen, Hanne Berg Kelm.

Derfor vil de gerne begrænse antallet af tomme afgange ved at få folk til at ringe en time før afgang, hvis de gerne vil med. Hvis ingen ringer, sejler færgen ikke.

Selvom mange arbejder hjemmefra, er øboerne stadig dybt afhængige af Lillebjørn for at kunne handle og klare andre ærinder i Faaborg. Derfor har de taget en række forholdsregler. Det betyder blandt andet, at antallet af tilladte passagerer er blevet halveret til ti, og at man ikke længere som passager må befinde sig i styrehuset.

-Det er af hensyn til vores skippere. Det vil blive katastrofalt, hvis vores to faste skippere bliver syge. Hvordan skulle vi så komme frem og tilbage?, spørger hun.

Ø-færgen sejler også sjældnere

Lillebjørn er ikke den eneste sydfynske færge, der er ramt af coronaudbruddet. Også Ø-færgen, der betjener både Avernakø og Lyø, vil reducere sejladserne, så den kun sejler, når det er nødvendigt. Det skriver Faaborg-Midtfyn Kommune i en pressemeddelelse.

- I første omgang har vi beskåret nogle ganske få afgange på ø-færgen til Lyø og Avernakø. Det er primært for, at der ikke er besætninger, der skal møde hinanden på broen. Så sikrer vi, at hvis der skulle opstå sygdom, så spreder det sig ikke, fortæller chef for Faaborg Havn, Frank Faxøe.

Beskæringerne betyder, at færgeafgangen fra Faaborg klokken 12 om torsdagen bliver aflyst, ligesom afgangene fra Faaborg klokken 20 alle fredage samt onsdag før påske og afgangen fra Faaborg klokken 18 første lørdag i måneden også bliver aflyst.

- Besætningerne er blevet delt op i to hold, netop for at de ikke skal møde hinanden. Med ændringerne er det den samme besætning fra tidlig morgen til aften, og næste dag er det så en ny besætning. I mellemtiden spritter man selvfølgelig alt af, forklarer havnechefen.

Ø-færgen har ligesom Bjørnøs færge, Lillebjørn, også halveret antallet af tilladte passagerer ombord for at begrænse smitterisikoen. Det betyder, at færgen kun medtager højst 40 passagerer per afgang.

- Det er ikke af akut nød, at vi gør det her. Det er for at sikre, at vi kan holde driften af færgen på den lange bane og gennem hele krisen, afslutter han.

