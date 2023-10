Også Faaborg kan glæde sig over millioner til byudvikling

Ligesom Nordfyns Kommune kan Faaborg Kommune glæde sig over millionstøtte i en ny forsøgsordning, der er sat i gang for at skabe vækst og understøtte bylivet rundt omkring i Danmark.

Tilbage i november 2021 besluttede et bredt politisk flertal at afsætte 130 millioner kroner til forsøgsordningen med de frie bymidter. Det er den pulje, som Faaborg-Midtfyn Kommune har søgt om at få del i, og hvor det nu er lykkedes at få 9,3 millioner kroner i støtte.

- Det er en rigtig god nyhed. Med de her midler får vi mulighed for at understøtte byens store potentiale og fremme den gode udvikling, som allerede er i gang i Faaborg, fortæller Lone Wenzell, der er direktør for Arbejdsmarked og By, Land og Kultur.

De 14 byer, der skal indgå i forsøgsordningen er: Assens, Faaborg, Grindsted, Hornslet, Ikast, Nordborg, Nykøbing Sjælland, Odder, Otterup, Rødekro, Rønne, Sakskøbing, Støvring og Vamdrup.