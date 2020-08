Olieudslip i havn - badende skal være opmærksomme

De badende ved Havnebadet i Faaborg Havn skal mandag holde ekstra godt øje med havoverfladen efter et olieudslip søndag aften.

Det skal de, fordi en lækage i Faaborg III's hydrauliksystem førte til, at der løb omkring 90 liter olie ud i vandet, ligesom færgen efterfølgende måtte tages ud af drift.

Brugere af havnebadet må meget gerne kontakte os, hvis de observerer oliefilm ved havnebadet Christian Tønnesen, chef for By, Land og Kultur, Faaborg-Midtfyn Kommune

- Takket være en hurtig indsats fra færgens og havnens personale, fik vi heldigvis hurtigt styr på situationen, siger Christian Tønnesen, der er chef for By, Land og Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Han fortæller, at de fik hjælp fra Beredskabsstyrelsen, som kom til Faaborg omkring midnat for at bistå med vurderingen af, hvad der skulle til for at få inddæmmet og opsamlet de cirka 90 liter olie.

Ikke det hele kan samles op

En væsentlig del af olien vurderes efterfølgende at være opsamlet med hjælp fra en slamsuger fra en lokal maskinstation. Men det lykkedes ikke at få det hele samlet sammen.

- Der vil i de kommende dage kunne forekomme en tynd oliefilm på vandoverfladen omkring færgen og over mod erhvervskajen, siger Christian Tønnesen.

Han forklarer, at olielaget er for tyndt til, at det kan samles op, men at det ikke udgør et miljømæssigt problem. Samtidig vil det vejr, der er varslet i de kommende dage, betyde, at olien forventes at blive i havnen, hvor de regner med, at den fordamper i løbet af en til to dage.

- Vi holder naturligvis selv øje med hele havnen og vi vil være opmærksomme på, om oliefilmen mod forventning skulle komme i nærheden af havnebadet, men brugere af havnebadet må meget gerne kontakte os, hvis de observerer oliefilm ved havnebadet, siger Christian Tønnesen.

TV 2 Fyn har været rundt på havnen i Faaborg for at finde oliefilmen. Men det var ikke muligt at se rester efter olieudslippet nogen steder i havnen.

Hvis man opdager olieklatter på vandet eller oliefilm ved havnebadet, opfordrer Faaborg-Midtfyn Kommune til at kontakte havnemester Frank Faxøe på telefon 72 53 27 80.

Det var en lækage på hydrauliksystemet på Faaborg III, der førte til olieudslippet i Faaborg Havn søndag aften. Foto: Flemming Ellegaard