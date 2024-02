Oversvømmet i over en måned: Nu skal der tages stilling politisk

Det regner igen i dag. Og en ellers trafiksikker skolesti ved Sundsøen i Faaborg har nu været afspærret i mere end en måned på grund af de store mængder regn, der er faldet.

Derfor bliver cyklister og fodgængere i stedet tvunget til at krydse den stærkt trafikerede Sundvej, hvor hastigheden af samme grund er sat midlertidigt ned til 50 kilometer i timen.

Og selvom der er en pumpestation ved Sundrenden, som det hedder, så er dens kapacitet ikke stor nok til at følge med de store vandmængder.

Derfor skal der tages stilling til, hvad der skal ske med stien og tunnelen, siger Venstres formand for Teknik- og miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, Søren Kristensen

- Det her får vi svært med at kunne leve med, hvis det er noget, der gentager sig i årene der kommer. Derfor er vi nødt til at overveje politisk, om vi skal lave nogle tiltag, der kan afværge det her i fremtiden.