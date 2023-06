På Åhaven døde 25 beboere på et år: Anne-Lise ved godt, at hendes liv snart ebber ud - men plejehjemmet er et trygt sted

28 08 25.

Tallene kommer lynhurtigt, da Anne-Lise Bækkelund bliver spurgt, hvor gammel hun er. Øjnene er levende og fortællelysten stor hos den 97-årige midtfynbo. Hun må dog bremse op, fordi det kniber at få luft, hvilket iltslangen under næsen vidner om.

- Jeg ved godt, at det er mit sidste hjem, siger hun.

Hjemmet er plejehjemmet Åhaven i Ferritslev, hvor hun kom til for fire uger siden.

- En lungebetændelse har ligget og ulmet, og til sidst kunne jeg dårligt gå ud til bilen, fortæller hun om den bratte drejning, livet pludselig tog for den ellers aktive kvinde, der er forberedt på, at det er ved at være sidste udkald.

- Det nytter ikke at stritte imod, siger hun og kæmper med at få vejret.

På plejehjemmet er 45 pladser, og sidste år døde 25 beboere. Året før var det 28, så udskiftningen er meget stor. Lederen af stedet Randi Matthiesen bruger betegnelsen hospice, når hun skal forklare politikerne, hvor dårlige beboerne er.

Det er dog ikke alle, der kommer dødsyge ind på hjemmet. Der kan for eksempel være forskel på helbredet hos de mange beboere med demens, der optager 80 procent af pladserne.

Travle ansatte

Anne-Lise Bækkelunds mor og svigermor sluttede også livet på Åhaven, men dengang var det et helt anderledes sted.

- Når jeg besøgte min mor, hæklede og syede beboerne, og nogle sad og spillede kort. Nu er det meget mere sygehusagtigt, siger hun.

Hun har boet i Ferritslev siden 1946, og i den kombinerede stue og soveværelse på plejehjemmet er hun omgivet af en række fotos af familien. Manden Jørgen Bækkelund, der var skatteinspektør, døde for 12 år siden. Parret fik to børn, og siden er syv børnebørn, og ni oldebørn kommet til.

Den 97-årige kvinde kom ud at tjene som 13-årig og har blandt andet arbejdet på kommunekontoret i Årslev. De mange besøg i hendes plejehjemsstue vidner om det store netværk, hun har skabt gennem mange års aktivt liv i lokalsamfundet, hvor hun blandt andet har spillet badminton, indtil coronaen lukkede hallerne.

- Det er dejligt, at jeg kan blive her i Ferritslev og der er noget, der hedder plejehjem. Her er der trygt at være, men hvor har personalet dog travlt. Jeg har ventet meget længe på at komme i bad og få vasket hår. Det er først sket i dag, fortæller hun.

Ligner hospice

Randi Mattiesen har været leder af plejehjemmet Åhaven i 30 år, og hun lægger heller ikke skjul på, at personalet er blevet mere og mere presset. Langt de fleste af de 40 ansatte er social- og sundhedshjælpere med en kort uddannelse bag sig. Derudover har en tredjedel den lidt længere uddannelse som social- og sundhedsassistent. Endelig er der én sygeplejeske på fuld tid og én 11 timer om ugen.

Selv er Randi Matthiesen også uddannet sygeplejerske.

- Da jeg kom her, var der otte sygeplejersker, og beboerne var slet ikke så plejekrævende som i dag. Det er et stort problem, at bemandingen på plejehjemmene ikke er fulgt med den forandring, de er undergået. I dag er de først og fremmest hjem for døende og personer med demens, siger hun.

Formanden for Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund, der bor i Kerteminde, er helt enig.

- Det er jo mennesker med demens og meget syge, der er på plejehjemmene, der ofte minder om et hospice. Problemet er, at bemandingen ikke er fulgt med, og der mangler højt kvalificeret sundhedsfaglig omsorg, siger hun.

Hun efterlyser flere forskelligartede botilbud, der kan modsvare de behov, der er hos de ældre.

Øget pres

Plejehjemmet Åhaven ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor det at være døende, da også er en af de fire kriterier, der nævnes for at komme på plejehjem. Det kan også være, hvis man ikke er i stand til at tilkalde hjælp eller har behov for, at der er personale til stede hele døgnet. Endelig at ens behov for hjælp er uforudsigeligt.

Lea Graff, der er senioranalytiker i Det Nationale Forskningscenter Vive, har tidligere for netop Faaborg-Midtfyn Kommune analyseret fremtidens behov for plejehjem set i lyset af det markant stigende antal ældre over 80 år. Allerede dengang i 2018 konkluderede hun, at plejehjemmene fremover vil være forbeholdt de allertungeste ældre, hvis der ikke etableres flere plejeboliger. De plejemæssigt letteste ældre vil der ikke være plads til.

- Sygehusene udskriver patienterne tidligere, og kommunerne fortsætter med at stramme kriterierne for, hvornår de ældre kan få en plejehjemsplads, siger hun.

Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen planer om at bygge nye kommunale plejehjem, selv om det ville kræve 162 nye plejeboliger (40 procent flere end i dag) i 2030, hvis den nuværende andel af ældre på plejehjem skulle fastholdes. I dag er 12 procent af de ældre over 80 år i en plejebolig.

Kommunen afsøger dog forskellige muligheder for at få andre parter til at bygge og eventuelt drive et plejehjem.

Plejehjemmet Åhaven er i øvrigt ejet af Danske Diakonhjem, men har en driftsoverenskomst med kommunen, der også afgør, hvem der kan bo der. De økonomiske rammer er de samme som på et kommunalt plejehjem.

Frit valg

Tilbage på plejehjemmet i Ferritslev er Randi Matthiesen heller ikke tilhænger af, at der etableres en masse nye plejehjemspladser.

- Vi kan jo se, at langt de fleste ældre ønsker at dø i eget hjem. Det gør jeg også selv. Men vi skal have skabt en ordentlig bemanding på plejehjemmene, så den svarer til beboernes plejetyngde, siger hun.

Hun oplever ligefrem, at der i perioder kan være ledige pladser på plejehjemmet. En af forklaringerne er, at det ligger i yderkanten af kommunen.

- Heldigvis får vi også af og til borgere fra Nyborg og Odense kommuner , og køber pladser her, siger hun.

I Ferritslev er der også ældreboliger og seniorbofællesskab.

- Det er netop afgørende, at der er forskellige muligheder, så oldemor kan bo der, hvor hun selv ønsker at være, siger Randi Matthiesen.

Den sidste dans

Fra plejehjemmets fællesstue lyder lystige harmonikatoner og sang. To frivillige fra lokalsamfundet spiller, mens flere beboere sidder ved bordene og synger med, og et par stykker får sig en dans. Alle er ramt af demens, men sangen og musikken får smilene frem og vækker minder.

Anne-Lise Bækkelund har taget sin sidste dans.

- Men jeg har haft mange gode år i mit liv, og jeg glæder mig over, at min datter flytter ind i mit gamle hus på Fasanvej, siger hun.