På trods af genåbning: Egeskov Slot mangler besøgende

Egeskov slot fik en glædelig nyhed onsdag, da regeringen meldte ud, at genåbningens fase to blev udvidet. Det betød nemlig, at kulturinstitioner som museer måtte åbne med øjeblikkelig virkning.

Det betød også at Egeskov Slot fik travlt med at blive klar til åbningen torsdag.

- Der var mega stress på, men vi nåede det, og heldigvis havde vi forberedt os i god tid, siger direktør Henrik Neelmeyer til TV 2/Fyn.

Læs også Fynske attraktioner åbner: - Vi glæder os enormt meget

Midt i genåbningsglæden blev det dog klart, at det midtfynske museum står i en svær situation. Alt efter hvor mange udenlandske gæster Egeskov Slot når at få besøg af, vurderer direktøren, at slottet kommer til at tabe omkring ti millioner kroner i entréindtægter.

- Det bliver et hårdt år, fortæller Henrik Neelmeyer.

Normalt udgør udenlandske gæster 30 procent af besøgstallet.

Det bliver et hårdt år Henrik Neelmeyer

- Lige netop nu ville hollænderne have haft maj-ferie, og de mangler i høj grad på vores besøgstal. Så allerede nu kan vi mærke en effekt af, at grænsen er lukket, forklarer direktøren.

God opbakning

Alene i torsdags var besøgstallet halveret i forhold til samme dag sidste år. Henrik Neelmeyer synes alligevel, det var en god dag.

- Der var rigtig mange, der kom og sagde: Vi vil gerne støtte jer og købe årskort for at bakke op om jer. Det var helt forrygende, siger han.

For at mindske risikoen for corona-smitte har Egeskov slot iværksat flere tiltag. Blandt andet har de lavet ny procedure for indgang, så dem der har årskort eller købt billet online ikke skal i fysisk kontakt med personale.

Læs også Filmfondsdirektør: Vi går ind i en usikker periode

Desuden har de lavet kø-afstandsmærker og opsat udendørs håndvaske til børn og voksne med både sæbe og sprit.

- Vi har ensrettet alle vores vej inde i udstillingerne, så der ikke er nogen, der kommer mod hinanden, siger Henrik Neelmeyer.

Mulig udvidelse af sæson

Egskov Slots direktør frygter at de manglende udenlandskse gæster fortsat vil mangle ved årets udløb.

- Vi laver lande- og postnummer-statistik på alle vores besøgende, og der kan vi se at tyskerne og hollænderne mangler i øjeblikket, siger Henrik Neelmeyer og fortsætter:

- Noget af det vil blive fyldt op af danskere, men vi er slet ikke nok i Danmark til at opveje de udenlandske gæster.

Læs også Kø nedad gaden: Overvældende interesse for at låne bøger efter åbning

Egeskov slot overvejer at forlænge sæsonen, for at indhente noget af det tabte.

- Men der bliver vi nødt til at vide lidt mere om, hvad forsamlingskravene er på sigt. Så kan det være, vi kan lave nogle events, der kan lokke folk til måske helt frem til jul, fortæller Henrik Neelmeyer.