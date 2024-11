Efter syv års pause vender Marie Key tilbage til de danske festivaler, og en af disse er Midtfyns Festival, lyder det i en pressemeddelelse.

Og det er noget, man har ventet på, lader den ene af de to festivalledere, Kim Skovby, forstå. Han kalder Marie Key et "perfekt match" for festivalen, hvor publikum kan se frem til at skråle med på blandt andet “Uden Forsvar”, “Skibet” og “Fatter det nu”.

Midtfyns Festival finder sted på Dyrskuepladsen i Ringe 5.-6. september 2025.