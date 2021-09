Planer om naturnationalpark: Annemarie frygter for dyrene

Men ikke Anne Marie Schulz. Hun befinder sig i den modsatte ende af spektret. Og her er hun faktisk ikke alene. Anne Marie er medlem af en Facebookgruppe med over 11.000 medlemmer samt foreningen 'Stop Vanrøgt af Dyr bag Hegn', hvor man er stærkt kritiske overfor Danmarks kommende naturnationalparker. Og den i Svanninge bliver hverken værre eller bedre end de andre, mener Anne Marie Schulz.



- Vi er meget kede af, at dyrevelfærden er meget forringet i de naturnationalparker. Der er slet ikke samme dyrevelfærd, som der er for produktionsdyr. Der er ikke dagligt tilsyn. Hvis der er et dyr, der går med et brækket ben eller er i gang med at kælve og ikke kan komme af med dyret, så bliver der ikke gjort noget i måske en uge, siger hun.

Heste, køer eller kronvildt i naturen

Smertenspunktet er de store "græssere", som udsættes i naturnationalparkerne. Heste, køer, kronvildt eller sågar bisoner. Dyr, som er med til at fremme den vilde natur. For formålet med naturnationalparkerne er at fremme biodiversiteten i Danmark. Men det må ikke ske på bekostning af dyrevelfærden, mener Anne Marie Schulz.

- Vi går jo alle sammen ind for biodiversitet. Bare ikke på den der facon.

- Hvordan skulle dyrene have det, for at du kan gå med til det?

- Så skal det være som i gamle dage. At dyrene græsser om sommeren og kommer i stald om vinteren eller får tilskudsfoder og tilsyn af en dyrlæge.