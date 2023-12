Politikommissær René Olstad fra Fyns Politi siger:

- Vi var tilstede på adressen i går og undersøgte gerningsstedet. Vi kan foreløbigt konkludere, at der har været en form for sprængning, men hvad der præcist er sprunget, er for tidligt at udtale sig om. Vi ser dog på sagen med stor alvor.

Der er ingen sammenhæng med udmeldingen fra PET og Københavns Politi i går, eller til tidligere sprængninger på Fyn. Fyns Politi betragter således indtil videre sagen som en isoleret hændelse.

Har man informationer til sagen eller har været omkring gerningsstedet i tidsrummet fra klokken 21 til 22, vil Fyns Politi gerne kontaktes på telefonnummeret 114 med oplysninger.