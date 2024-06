Politi talstærkt til stede i boligkvarter

Søndag morgen rykkede Fyns Politi ud til en anmeldelse om, at der rendte en mand rundt og viftede med noget, der lignede en pistol i et boligkvarter på Dalager i Ringe.

Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard over for TV 2 Fyn.

- Vi fik en melding om, at der var en, der rendte rundt med noget, der lignede en pistol og viftede med den. Vi kommer og træffer en person, der har en ikke-ægte pistol, forklarer vagtchefen.

- Den har han viftet med, og det kan fremkalde frygt, og det bliver han sigtet og anholdt for.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse, hvor mange patruljer eller mandskab, der blev sendt afsted, men nøjes med at konstatere, at der er sendt det, der skønnedes nødvendigt.

Han bekræfter dog, at der har være betjente der "godt kan have haft længere våben" end sædvanligt.