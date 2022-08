Politiet mangler afgørende tip om dødelig vold i Ringe

Efterforskere i politiet arbejder i weekenden videre i et forsøg på at opklare en sag fra Ringe, hvor en 70-årig mand har mistet livet efter vold.



Men lørdag formiddag er der tilsyneladende ikke sket et gennembrud.

- Vi har ikke fået det afgørende tip, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi.

Han opfordrer borgere til at henvende sig, hvis de har oplysninger.

Det var onsdag ved middagstid, at en bekendt til den 70-årige slog alarm. Offeret var blevet fundet ilde tilredt i et rækkehus i Vesterparken i Ringe. På hospitalet var det ikke muligt at redde hans liv, og han døde natten til torsdag.

Fredag oplyste politikommissær Jack Liedecke, at man ikke ved, hvornår overfaldet fandt sted.

- Vi tror, der kan været gået mellem et og to døgn, fra han blev udsat for volden, til han blev fundet, udtalte han.

Derfor har politiet efterlyst oplysninger om iagttagelser fra området fra 1. august og frem.

Om der var flere om at begå overfaldet, er tilsyneladende endnu ikke blevet afklaret under efterforskningen. Og i øvrigt så det i første omgang ikke ud til, at der var fjernet værdier fra rækkehuset, sagde politikommissær Jack Liedecke til Ekstra Bladet fredag.

Ifølge mediet havde den 70-årige en datter og børnebørn.

Ikke kun iagttagelser fra området er det relevant for politiet at modtage. Også andre slags oplysninger kan have værdi, sagde politikommissæren fredag til det regionale medie fyens.dk.

- Det kan være rygter af den ene eller den anden art, som vi også er interesseret i.

- Nogle gange er det den lille brik, vi mangler for at kunne lægge puslespillet, sagde Liedecke til fyens.dk.

Den 70-årige var ikke kendt af politiet i forvejen.