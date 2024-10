Politiet vil af med tyvekoster - er de dine?

I et opslag på Facebook søger Fyns Politi efter den eller de rette ejermænd til en række tyvekoster, som ordensmagten er kommet i besiddelse af i forbindelse med en ransagning.

Tyvekosterne, mener Fyns Politi, stammer fra et indbrud på Midtfyn, skriver de, uden dog at komme nærmere ind på, hvornår det omtalte indbrud skulle have fundet sted. Det fremgår dog, at flere tyvekoster allerede er udleveret til deres ejermænd i området omkring Ringe.

Kan man genkende sine ejerdele på de billeder, som politiet har offentliggjort, opfordres man til at kontakte politiet på 114. Det vil samtidig hjælpe dem til at kunne sigte en anholdt person for flere tyverier.