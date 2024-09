Pop-ikon indtager næste års Heartland festival

Det er en af verdens største popstjerner, der er det første offentliggjorte hovednavn på Heartland i 2025.

Entertainer, sangskriver, pladeproducer, skuespiller og sanger Justin Timberlake giver nemlig sin første koncert nogensinde på fynsk grund. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

- At han vælger Heartland som en af sine meget få festivalkoncerter næste sommer, må siges at være en kæmpe cadeau til vores festival, siger festivaldirektør Ulrik Ørum-Petersen i pressemeddelelsen.

Superstjernen, der lige nu er aktuel med sin verdensturne, The Forget Tomorrow World Tour, har i sin karriere solgt over 54 millioner albums og 63 millioner singler og yderligere 70 millioner plader som forsanger for *NSYNC.

- Vi forventer en fantastisk aften på Heartland, når Justin indtager Greenfield-scenen med sit utrolige show lørdag den 14. juni. Vi glæder os meget til endnu en magisk aften på Egeskov,” siger festivaldirektør Ulrik Ørum-Petersen



Det ordinære billetsalg starter den 6. september klokken 10.00.

Det var ellers tæt på at gå galt med verdensturneen for 'Cry Me A River'-stjernen, der tidligere på sommeren blev anholdt for at køre i påvirket tilstand.