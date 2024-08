Populær børnehave står pludselig til lukning: - Vi har ondt i maven

Og det er en svær situation for Ringgaardens Børnehus, fortæller Melanie Birch.

- Vi får et lille nys om det lige før sommerferien, og sender så forældre og ansatte på ferie med ondt i maven. Det er ikke rart, hvor for nogen, at vi står her endnu en gang.

Børnehaven har en driftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, og den er vigtig for økonomien og dét at holde huset kørende. Det vil ikke være muligt uden tilskuddet.

I sparekataloget lyder forslaget at opsige driftsaftalen med den populære selvejende institution, der har eksisteret siden 1972.



- Vi har optaget plader helt ind til 2025. Det er flere år i streg, at vi har kæmpet mod sparekataloget, og vi kæmper videre for at kunne forblive en selvejende institution, siger Melanie Birch.

Udover Faaborg-Midtfyn Kommune har Svendborg-, Assens- og Ærø kommuner udsigt til at skulle finde tocifrede millionbeløb på baggrund af reguleringen.