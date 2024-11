Populært julemarked åbner ikke i år - her er årsagen

Julemarked på Herregården Lundegaard i 2023 blev det sidste.

Sådan står det skrevet på herregårdens hjemmeside, hvor de oplyser, at det et slut med det traditionsrige julemarked efter 20 år.

Det skyldes blandt andet, at parkeringsforholdene oversvømmes af Odense å, brandmyndighederne vil ikke udstede tilladelse til at bruge Ellen Marsvins lade, og at der er et stort arbejde i at planlægge, arrangere og afholde julemarkedet.

Markedet blev ifølge herregården selv årligt besøgt af mellem 3.000 - 4.000 voksne, dertil kommer børn under 13 år, som ikke tælles med, da de har gratis entré.