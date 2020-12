Ramte bro så gnisterne fløj - chauffør opfordres til at melde sig selv

En lastbil har mandag eftermiddag ramt en bro over Svendborgmotorvejen og er efterfølgende kørt fra gerningsstedet.

Og det får nu Fyns Politi til at efterlyse føreren.

- Anmelder kører bagved og ser, at den rammer broen, og der kommer en sky af gnister. Lastbilen holder derefter ind i nødsporet, siger vagtchef Henrik Strauss til TV 2 Fyn.

Der er tale om en lastbil med "noget højt på ladet", der havde selskab af en følgebil. Ulykken skete omkring klokken 17 nord for Årslev.

Står til bøde

Ifølge vagtchefen har man pligt til at give sig til kende, hvis man er involveret i et færdselsuheld - og det gælder også, når den anden part er en bro, understreger han.

- Så vil vi afgøre, om der er sket en overtrædelse, siger vagtchefen.

Kører man fra stedet efter en ulykke, koster det en bøde jævnfør færdselsloven.

En lastbil med følgebil har ved 17-tiden ramt en bro over Svendborgmotorvejen ved Årslev, så gnisterne fløj... Broen klarede skærene, men vi mangler lastbilen. Hvem giver sig til kende? Det bliver ikke billigere, hvis vi skal støve chaufføren op selv... Mvh. vagtchefen #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 7, 2020

Broen er blevet efterset

Broen har klaret sammenstøddet med undtagelse af nogle ridser. Både Vejdirektoratet og Banedanmark har efterfølgende været ude og besigtige jernbanebroen.

Her er meldingen, at der ikke er sket skade på kontruktionen, og at broen forsat er sikker at køre over og under.

Føreren opfordres til selv at melde sig, men vagtchefen er heller ikke i tvivl om, at lastbilen sagtens kan opspores.

- Vi skal nok støve den op, men hvis vi skal gøre benarbejdet, tager vi os også betalt for det, siger Henrik Strauss.