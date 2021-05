Redningsaktion: 2.000 fisk skal få musling tilbage i fynsk å

- Vi er forpligtede

Forberedelserne til dagens udsættelse har stået på den seneste uges tid.

- Det har været et stort stykke arbejde at indsamle gravide muslinger og få muslingelarverne til at sidde på gællerne.

- Så det ikke er noget, der lige sker på en enkelt dag, siger biologen.

Projektet udføres af Fyns Laksefisk og FGU Fyn i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Vi er forpligtede til at gå ind og hjælpe, fordi denne her art er en art, der viser, at vandløb har det godt. Den er forsvundet på europæisk plan og er kun tilbage nogle meget få steder, forklarer Henriette Rantzau Almtorp, naturgeograf i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Og med en genopståen af tykskallet malermusling i åen er der tale om en win-win-situation.

- Den tykskallede malermusling er blandt andet med til at rense vandet, så vandet bliver renere, forklarer Linda Bollerup.

Så krydses der fingre

Efter tirsdagens dont er der for de involverede kun tålmodighed og krydsede fingre tilbage. Der går nemlig nogle år, før man vil kunne se effekten.

- Nu er de hjemme igen. Så kan vi bare krydse fingre for, at de lægger muslingerne nogle nogle gode steder. Så må vi se, om vi kan finde dem igen om nogle år, siger en håbefuld Henriette Rantzau Almtorp.