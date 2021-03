Rene 12-taller: Kokkelærling fik guldmedalje - og blev klassens kammerat

En hel stribe 12-taller, en guldmedalje og en pris som klassens kammerat er, hvad Christoffer Kofoed nu kan skrive på CV'et, efter han torsdag var til sin svendeprøve for at blive kok.

Sådan en guldmedalje kan kun en lille håndfuld fynske kokkelærlinge tage med hjem, for det kræver rene 12-taller. Ét 10-tal, og det bliver til sølv.

Jeg har forberedt mig hver dag i alle 24 timer. Eller i hvert fald i de timer, hvor jeg ikke har sovet Christoffer Kofoed, kok

- Jeg kan slet ikke beskrive det. Det er selvfølgelig et kæmpe klap på skulderen, siger Christffer Kofoed fra køkkenet hos Thaisen Hus, hvor han, sammen med Thaisen Ma' Hus, har stået i lære siden 2018.

Maksimal forberedelse

Uddannelsen som kok blev afsluttet på Kold College i Odense sammen med kammeraterne, men grundet coronasituationen var der ikke stor fejring fra familie, venner, kolleger eller læremestre, som der traditionelt ville have været.

Alligevel står dagen frem som helt særlig og én, han længe har forberedt sig på.

- Jeg har forberedt mig hver dag i alle 24 timer. Eller i hvert fald i de timer, hvor jeg ikke har sovet, griner Christoffer Kofoed og forklarer, at han øvede retter og talte med klassekammerater om det hver dag på vej til skole.

Og det gav altså pote til torsdagens svendeprøve, hvor Christoffer Kofoed trak kalveindelår og pigvar.

- Censor sagde, at der ikke var noget at sætte på maden. Og spiller maden, kan man ikke gøre så meget mere. Så det var en god dag, smiler den nyudlærte kok.

Foto: Privat

Også hos udlæringsstedet var der glæde at spore over den flotte svendeprøve.

- Vi har ikke været i tvivl om, at han ville nå langt. Han har hele tiden været ihærdig og omhyggelig, og så er han samtidig en rigtig god fyr, siger Peter Thaisen, der er indehaver af Thaisen Hus.

Ingen albuer

Med den overbevisende præstation kunne man fristes til at tro, at Christoffer Kofoed har haft godt med albuer i sin tid som lærling. Men sådan forholder det sig slet ikke ifølge Peter Thaisen.

Vi vil gerne væk fra det, man traditionelt ser i vores branche. Det er et opgør med gamle dage, så jeg har ikke et behov for at se spidse albuer, tværtimod Peter Thaisen, kok og indehaver af Thaisen Hus

- Jeg tror ikke helt på det endnu. Eller det gør jeg jo så, men op til svendeprøven havde jeg en del tvivl, siger Christoffer Kofoed, der næsten ikke kan tro, at han klarede svendeprøven så godt.

Christoffer Kofoed og kammeraterne måtte fejre den veloverståede svendeprøve på skolens parkeringsplads, hvor der alligevel blev plads til at overrække en ganske særlig pris. Guldmedaljemodtageren blev nemlig også udnævnt som klassens kammerat.

- Det var måske det fedeste. Jeg ved ikke, om jeg har bestukket dem eller sådan noget, men det var da rart med den anerkendelse, så den blev jeg meget rørt over, siger han og forklarer, at han ikke har haft lyst til at være hverken hoven eller bruge spidse albuer over for de andre.

Netop de spidse albuer vil Peter Thaisen gerne undgå.

Christoffer Kofoed er meget ydmyg om sin flotte præstation. Det sætter de pris på hos Thaisen Hus. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

- Vi vil gerne væk fra det, man traditionelt ser i vores branche. Det er et opgør med gamle dage, så jeg har ikke et behov for at se spidse albuer, tværtimod, siger han.

Med coronanedlukningen er der ikke helt det samme muligheder, så for nu bliver Christoffer Kofoed i køkkenet hos Thaisen Hus. Men han tør godt drømme om fremtiden.

- Jeg drømmer om gourmet og finedining, siger han.

Tror du, at det lykkes - også uden spidse albuer?

- Ja. Det tror jeg faktisk, man kommer længst med, siger den ydmyg nyudlærte kok.